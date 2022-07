Basket | Kaleb Tarczewski e Jerian Grant lasciano ufficialmente l’Olimpia Milano

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) Si susseguono gli addii in casa Olimpia: il fatidico 30 giugno 2022 (data di scadenza dei contratti di determinati giocatori) è stato ormai superato e, non avendo raggiunto alcun accordo per il prolungamento, non resta che separarsi e prendere altre strade. Nelle scorse ore è stato annunciato l’addio del Chacho Rodriguez, dopo tre anni in cui ha difeso la maglia del club meneghino, un saluto per certi versi duro, soprattutto da un punto di vista emotivo e cestistico, vista la qualità del giocatore spagnolo che non giocherà più in Italia. Sulla stessa scia, quest’oggi sono stati comunicati(tramite apposita singola nota del club sul proprio sito) gli addii di; il primo lasciadopo ben sei anni, durante i quali ...