Barcellona, Pjanic in esubero: già scelto il nuovo club (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Pjanic è sempre più lontano dal Barcellona. Secondo diverse fonti spagnole, tra cui Fichajes.net e Mundo Deportivo, infatti, il bosniaco potrebbe tornare da mister Rudi Garcia, neo allenatore dell’Al Nassr in Arabia Saudita. Con la qualificazione alla prossima Asian Champions League il club di Rudi Garcia necessita un forte miglioramento della rosa e il centrocampista ex Roma sarebbe il profilo perfetto per il tecnico. L’ex tecnico della Roma ha infatti messo Pjanic al primo posto nella lista di priorità di questa sessione di mercato. Pjanic Mercato Rudi Garcia Il Barcellona inoltre ha bisogno di abbassare il monte ingaggi per ufficializzare i nuovi arrivi, come Kessie, e un’eventuale cessione gioverebbe anche al club blaugrana. Il ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro diè sempre più lontano dal. Secondo diverse fonti spagnole, tra cui Fichajes.net e Mundo Deportivo, infatti, il bosniaco potrebbe tornare da mister Rudi Garcia, neo allenatore dell’Al Nassr in Arabia Saudita. Con la qualificazione alla prossima Asian Champions League ildi Rudi Garcia necessita un forte miglioramento della rosa e il centrocampista ex Roma sarebbe il profilo perfetto per il tecnico. L’ex tecnico della Roma ha infatti messoal primo posto nella lista di priorità di questa sessione di mercato.Mercato Rudi Garcia Ilinoltre ha bisogno di abbassare il monte ingaggi per ufficializzare i nuovi arrivi, come Kessie, e un’eventuale cessione gioverebbe anche alblaugrana. Il ...

