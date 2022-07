Attenzione: richiamo alimentare di largo utilizzo (Di sabato 2 luglio 2022) Attenzione, richiamo alimentare di largo utilizzo: stando alle ultime notizie questo alimento è stato tolto dai supermercati. Dopo la grande pandemia scattata a causa del COVID-19, abbiamo capito ancora di più quanto i virus possono essere pericolosi, così come anche i batteri. Per questo, esistono fortunatamente dei controlli sui vari alimenti, per impedire che i L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 2 luglio 2022)di: stando alle ultime notizie questo alimento è stato tolto dai supermercati. Dopo la grande pandemia scattata a causa del COVID-19, abbiamo capito ancora di più quanto i virus possono essere pericolosi, così come anche i batteri. Per questo, esistono fortunatamente dei controlli sui vari alimenti, per impedire che i L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

infoitsalute : Richiamo alimentare: attenzione all’insalata russa, presenza di batteri - DaniaFalzolgher : @avantibionda È vero fa lo stesso effetto anche a me, mette i brividi e se ci pensi è un tipo di miagolio, come qua… - ProvinciaTrento : ?????????????? ?????????? ???????????? | Lavoratori ?????? Rischio calore: un memorandum di prevenzione per i lavoratori esposti ??Asses… - paolo_galassi : @marilovesgr33n Da dilettante: angolo conversazione con divani e poltrone sì, contrario al circolo di sedute, che è… - gommothceccogm1 : @barbarab1974 Ormai non ci dormono la notte per pensare le minchiate da dire il giorno dopo, pur di restare al cent… -