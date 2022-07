Ariadna Romero, il mega scoop col vip e subito dopo la ‘doccia fredda’: tutta la verità (Di sabato 2 luglio 2022) Ariadna Romero è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli dal quale ha avuto un figlio Leonardo. I due hanno avuto un vero colpo di fulmine e il loro è stato un amore travolgente: nel 2017, prima di lasciarsi è arrivato il bambino. Oggi entrambi hanno preso strade diverse, benché rimangono per sempre uniti dall’amore per il loro figlio. Recentemente la modella cubana si è lasciata andare ad un commento sul suo ex Pierpaolo Petrelli, che negli ultimi tempi è stato protagonista a Tale e quale show, oltre ad essere presenza fissa a Domenica In. “Viviamo un ottimo rapporto”, ha fatto sapere Ariadna Romero durante la sua ospitata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Con l’occasione, tra una chiacchiera e l’altra, non ha esitato a parlare anche di Giulia Salemi, l’attuale fidanzata dell’ex velino di Striscia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 2 luglio 2022)è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli dal quale ha avuto un figlio Leonardo. I due hanno avuto un vero colpo di fulmine e il loro è stato un amore travolgente: nel 2017, prima di lasciarsi è arrivato il bambino. Oggi entrambi hanno preso strade diverse, benché rimangono per sempre uniti dall’amore per il loro figlio. Recentemente la modella cubana si è lasciata andare ad un commento sul suo ex Pierpaolo Petrelli, che negli ultimi tempi è stato protagonista a Tale e quale show, oltre ad essere presenza fissa a Domenica In. “Viviamo un ottimo rapporto”, ha fatto saperedurante la sua ospitata a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. Con l’occasione, tra una chiacchiera e l’altra, non ha esitato a parlare anche di Giulia Salemi, l’attuale fidanzata dell’ex velino di Striscia la ...

Pubblicità

blogtivvu : Ariadna Romero ha un nuovo amore dopo Pierpaolo? Nicola Ventola interviene - IsaeChia : Ariadna Romero e Nicola Ventola si frequentano? L’ex di Pierpaolo Pretelli e il calciatore fanno chiarezza #isola… - Ileniacap1972 : RT @infoitcultura: Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, trova l'amore con il noto ex calciatore! - infoitcultura : Ariadna Romero, ha ritrovato l'amore accanto ad un ex calciatore? - infoitcultura : Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, trova l'amore con il noto ex calciatore! -