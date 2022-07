Airbnb punta sulla casa più pazza

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 luglio 2022) E così ci penserà, con dieci milioni di dollari, a coprire i costi necessari per realizzare la prossima grande idea in fatto di, di ospitalità, di turismo contemporaneo, ma anche solo di letto con un tetto – memorabile, purché vicino all’aeroporto – dove passare la notte prima di salire sul volo delle cinque del mattino. Il “Fondo Wow” o “Omg Fund” – insomma, lo spirito è questo – è stato lanciato con una newsletter globale la scorsa settimana. Dieci milioni da suddividere tra cento host che supereranno la selezione per l’idea dipiù “crazy” che si possa immaginare, centomila euro a testa. Perquesta è la fase dell’esperienza, quella che si condivide, che si commenta, che si valuta insieme alla pulizia. Siamo passati attraverso la fase welfare, affitto la camera vuota e arrotondo un po’, ...