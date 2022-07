Von der Leyen al Parlamento ucraino: “Ora attuare legge per spezzare il potere degli oligarchi” – Video (Di venerdì 1 luglio 2022) I russi “continuano a occupare la vostra terra, a rubare il vostro grano e bombardare le vostre città. Ma voi state combattendo in modo coraggioso e l’Unione europea rimarrà al fianco dell’Ucraina tutto il tempo necessario. Non ci fermeremo finché non vincerete”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen in videcollegamento con la Rada, il Parlamento ucraino, dopo la concessione dello status di candidato a Kiev. “Il vostro cammino europeo e la ricostruzione del Paese andranno di pari passo, l’Ucraina sarà una priorità”, ha continuato. “L’Ucraina è l’unico Paese del partenariato dell’Europa orientale ad aver adottato una legge per spezzare il potere degli oligarchi. Vi ammiro per questo ma ora dovete concentrarvi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) I russi “continuano a occupare la vostra terra, a rubare il vostro grano e bombardare le vostre città. Ma voi state combattendo in modo coraggioso e l’Unione europea rimarrà al fianco dell’Ucraina tutto il tempo necessario. Non ci fermeremo finché non vincerete”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von derin videcollegamento con la Rada, il, dopo la concessione dello status di candidato a Kiev. “Il vostro cammino europeo e la ricostruzione del Paese andranno di pari passo, l’Ucraina sarà una priorità”, ha continuato. “L’Ucraina è l’unico Paese del partenariato dell’Europa orientale ad aver adottato unaperil. Vi ammiro per questo ma ora dovete concentrarvi ...

