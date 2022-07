VIDEO F1, GP Gran Bretagna 2022: gli highlights delle prove libere di Silverstone (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci pensa Carlos Sainz a prendere lo scettro al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo storico tracciato di Silverstone, infatti, è lo spagnolo della scuderia Ferrari ad avere messo a segno il tempo di riferimento, in un due turni completamente diversi l’uno dall’altro. La FP1, disputata nelle prime ore del pomeriggio, è stata rovinata dalla pioggia, con pochissimi piloti in azioni e tutti con gomme da bagnato. Decisamente differente lo scenario della FP2, con il sole che ha asciugato la pista inglese e ha permesso ai piloti di girare per 60 minuti, lavorando su time attack e simulazione di passo gara. La Rossa ha messo in mostra ottimi riscontri in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci pensa Carlos Sainz a prendere lo scettro al termineprime due sessioni didelPremio di, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo storico tracciato di, infatti, è lo spagnolo della scuderia Ferrari ad avere messo a segno il tempo di riferimento, in un due turni completamente diversi l’uno dall’altro. La FP1, disputata nelle prime ore del pomeriggio, è stata rovinata dalla pioggia, con pochissimi piloti in azioni e tutti con gomme da bagnato. Decisamente differente lo scenario della FP2, con il sole che ha asciugato la pista inglese e ha permesso ai piloti di girare per 60 minuti, lavorando su time attack e simulazione di passo gara. La Rossa ha messo in mostra ottimi riscontri in ...

