Una Vita, anticipazioni 2 luglio 2022: Ignacio rimprovera Dori (Di venerdì 1 luglio 2022) Ignacio terrà molto alla salute di Felipe e per questo motivo darà precise indicazioni a Dori. Tuttavia, il medico scoprirà che l'infermiera ha preso delle iniziative e nel corso della puntata Una Vita in onda il 2 luglio 2022, la rimprovererà e le dirà di attenersi alle sue direttive. Nel frattempo, David tenterà inutilmente di consolare Valeria. Una Vita, trama 2 luglio 2022: Ignacio rimprovera Dori per aver preso iniziative Ignacio si recherà da Felipe per visitarlo e lo troverà bene sia dal punto di vista fisico, visto che la ferita alla gamba sta finalmente guarendo, sia dal punto di vista psicologico, in quanto, da qualche tempo, è più calmo e non se la prende con gli altri. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 luglio 2022)terrà molto alla salute di Felipe e per questo motivo darà precise indicazioni a. Tuttavia, il medico scoprirà che l'infermiera ha preso delle iniziative e nel corso della puntata Unain onda il 2, la rimprovererà e le dirà di attenersi alle sue direttive. Nel frattempo, David tenterà inutilmente di consolare Valeria. Una, trama 2per aver preso iniziativesi recherà da Felipe per visitarlo e lo troverà bene sia dal punto di vista fisico, visto che la ferita alla gamba sta finalmente guarendo, sia dal punto di vista psicologico, in quanto, da qualche tempo, è più calmo e non se la prende con gli altri. ...

Pubblicità

SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - TNannicini : Per la destra italiana, se hai avuto una concessione balneare devi tenertela a vita. Se sei un minore e hai studiat… - Tg3web : Un operaio 49enne di una ditta specializzata in demolizioni è morto cadendo da un ponteggio nel centro di Roma. La… - raff_dg : RT @GianricoCarof: Ci sono forme diverse di razzismo. Vistose e grossolane, alcune. Subdole e (più) spietate e rivoltanti altre. Una di que… - MarcoSa1966 : RT @Poesiaitalia: 'Se possedete una biblioteca e un giardino, avete tutto ciò che vi serve nella vita.' Cicerone -