Ucraina | vicepresidente Parlamento | “Combatteremo corruzione per entrare in Ue”

(Adnkronos) – "Sì, noi credevamo che sarebbe successo. Ci sono state due rivoluzioni in nome del percorso europeo dell'Ucraina. L'Ucraina se lo merita e per questo noi eravamo fiduciosi che la Commissione Europea potesse tenere conto di tutto questo". Lo afferma, in un'intervista esclusiva all'Adnkronos, il vice presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, Oleksandr Kornienko, parlando dello status di candidato all'entrata nell'unione Europea dell'Ucraina. Secondo il parere di Kornienko, "la percentuale di adempimento sia dell'accordo sull'integrazione sia di altri documenti sull'integrazione della legislazione europea nella legislazione Ucraina è alta. Quindi, dire che l'Ucraina debba cominciare da capo non è corretto. Noi cominciamo il percorso del candidato da un livello ...

