Tragico incidente sull'A1 in direzione Napoli, 2 morti (Di venerdì 1 luglio 2022) Tragico incidente in autostrada, due morti. Alle 15:40 circa di oggi, venerdì 1 luglio, sull' A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra la Diramazione di Roma nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, è avvenuto un incidente all'altezza del km 554, che ha visto coinvolti un mezzo pesante ed un'autovettura e a seguito del quale due persone hanno perso la vita. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

