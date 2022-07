Supercoppa Italiana, Milan-Inter si giocherà il 18 gennaio 2023 a Riyad (Di venerdì 1 luglio 2022) Decisa la data della Supercoppa Italia tra Milan e Inter La Lega Serie A nella giornata odierna ha comunicato che la Supercoppa Italiana tra Milan (vincitrice dello Scudetto 21/22) e l’Inter (vincitrice della Coppa Italia 21/22) si giocherà il prossimo 18 gennaio 2023. La partita tra rossoneri e nerazzurri si disputerà a Riyad in Arabia Saudita con orario da stabilire in accordo con gli organizzatori locali dell’evento. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Decisa la data dellaItalia traLa Lega Serie A nella giornata odierna ha comunicato che latra(vincitrice dello Scudetto 21/22) e l’(vincitrice della Coppa Italia 21/22) siil prossimo 18. La partita tra rossoneri e nerazzurri si disputerà ain Arabia Saudita con orario da stabilire in accordo con gli organizzatori locali dell’evento. L'articolo proviene damagazine.

