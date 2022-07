Supercoppa Italiana 2022, Milan-Inter si giocherà mercoledì 18 gennaio in Arabia Saudita (Di venerdì 1 luglio 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha svelato data e location della Supercoppa Italiana 2022, che vedrà sfidarsi Milan e Inter, rispettivamente vincitrici del campionato e della Coppa Italia. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì 18 gennaio a Riyadh (Arabia Saudita). “L’orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali dell’evento” si legge nella nota. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha svelato data e location della, che vedrà sfidarsi, rispettivamente vincitrici del campionato e della Coppa Italia. Le due squadre scenderanno in campo18a Riyadh (). “L’orario di inizio della gara sarà deciso in accordo con gli Organizzatori locali dell’evento” si legge nella nota. SportFace.

