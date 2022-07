Superbonus: platea più ampia per cessione credito, governo apre a partite IVA (Di venerdì 1 luglio 2022) In attesa di ulteriori novità sulla cessione dei crediti edilizi relativi alle ristrutturazioni coperte da Superbonus, inserite nella legge di conversione del Decreto Aiuti che arriveranno una volta che si sarà concluso l’iter parlamentare – conclusione che non dovrebbe arrivare prima della metà di luglio –, in sede di dibattito sugli emendamenti si fa strada l’ipotesi di aprire la quarta cessione a una platea più ampia di soggetti. A tal riguardo, questa settimana, che dovrebbe terminare con il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze, dovrebbe essere decisiva. L’emendamento del governo Il governo ha depositato un emendamento che concede l’apertura della quarta cessione verso tutte le partite IVA correntiste della banca ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 1 luglio 2022) In attesa di ulteriori novità sulladei crediti edilizi relativi alle ristrutturazioni coperte da, inserite nella legge di conversione del Decreto Aiuti che arriveranno una volta che si sarà concluso l’iter parlamentare – conclusione che non dovrebbe arrivare prima della metà di luglio –, in sede di dibattito sugli emendamenti si fa strada l’ipotesi di aprire la quartaa unapiùdi soggetti. A tal riguardo, questa settimana, che dovrebbe terminare con il via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze, dovrebbe essere decisiva. L’emendamento delIlha depositato un emendamento che concede l’apertura della quartaverso tutte leIVA correntiste della banca ...

