Sport e turismo, Caliendo: "Venite, Ostia non invidia nulla alla Versilia o alla Riviera Romagnola" (Di venerdì 1 luglio 2022) Ostia – Un ricco periodo di eventi a Ostia. Sport, musica, cultura che sono attrazioni per gli abitanti del territorio, come per i tantissimi turisti che da fuori Roma vengono a trascorrere giornate di sole e di relax. Sono giorni di eventi e di impegni per gli organizzatori e per i partecipanti quindi, soprattutto nel week end odierno. Ne ha parlato l'assessore al turismo del X Municipio Antonio Caliendo. In occasione dei Campionati Italiani di beach tennis in svolgimento allo stabilimento La Pinetina e l'Hibiscus, Caliendo è stato presente, premiando gli atleti e assistendo alle gare. Nel pomeriggio di oggi tante sono state le emozioni nei campi di sabbia lidensi per gli oltre 500 iscritti arrivati da tutta Italia. Sono palcoscenici importanti per Ostia lo ... Leggi su ilfaroonline

