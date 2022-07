Serie A, ad Abu Dhabi i diritti tv per l’area Mena. Napoli e Fiorentina si astengono, Roma e Torino votano no (Di venerdì 1 luglio 2022) I diritti tv per l’area Mena (Medio Oriente e Nord Africa) sono stati aggiudicati ad Abu Dhabi Media. BeIn Sports ha deciso di non rilanciare. La decisione è stata presa dai club riuniti ieri in assemblea di Lega Serie A. Il Corriere dello Sport scrive: “Tre anni di contratto (senza più opzione per altri due), con minimi garantiti da 23, 25 e 31 milioni di dollari e possibilità di incrementare le cifre (altri 10 milioni a stagione) in base alle revenue share: l’accordo definitivo ha ricevuto 16 voti a favore, con le astensioni di Napoli e Fiorentina e i voti contrari di Roma e Torino”. Ci sarebbe stato anche un momento di tensione tra Lotito e Berardi. “«Complimenti, hai vinto», ha apostrofato l’ad della Roma. «Io ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 luglio 2022) Itv per(Medio Oriente e Nord Africa) sono stati aggiudicati ad AbuMedia. BeIn Sports ha deciso di non rilanciare. La decisione è stata presa dai club riuniti ieri in assemblea di LegaA. Il Corriere dello Sport scrive: “Tre anni di contratto (senza più opzione per altri due), con minimi garantiti da 23, 25 e 31 milioni di dollari e possibilità di incrementare le cifre (altri 10 milioni a stagione) in base alle revenue share: l’accordo definitivo ha ricevuto 16 voti a favore, con le astensioni die i voti contrari di”. Ci sarebbe stato anche un momento di tensione tra Lotito e Berardi. “«Complimenti, hai vinto», ha apostrofato l’ad della. «Io ...

