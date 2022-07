Satin: “Koulibaly? Sembra che il Napoli voglia mandarlo via” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il commento dell’ex agente sul futuro di Kalidou Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio Marte del probabile futuro del centrale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 1 luglio 2022) Il commento dell’ex agente sul futuro di Kalidou Bruno, ex agente di Kalidou, ha parlato a Radio Marte del probabile futuro del centrale … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

cn1926it : #Koulibaly, l’ex agente: “Il #Napoli sta spingendo per cederlo, lui vuole restare” - ilnapolionline : Satin, ag: 'Il Napoli spinge lontano Koulibaly, ma lui non vuole andare via' - - casanapolisport : Satin: “Koulibaly? Il Napoli spinge per la cessione ma da parte sua…” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Da parte di Kalidou non c'è la voglia di andare via' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: KOULIBALY - L'ex agente Satin: 'Da parte di Kalidou non c'è la voglia di andare via' -