(Di venerdì 1 luglio 2022) I tagli produttivi finiscono ad agosto, l’accordo che tiene in vita la coalizione a dicembre. Nel frattempo l’unità della coalizione è messa alla prova: gli Usa si riavvicinano all’Arabia Saudita, mentre Mosca in Asia sottrae quote di mercato agli alleati mediorientali

Il Sole 24 ORE

Powell ha proiettatosulla futura crescita Usa: sappiamo " ha detto in sostanza " che potrà ... ai massimi dal 9 marzo, mentre prosegue il rally delcon il Wti di agosto che guadagna lo ......Consob nel corso dell'incontro annuale con la comunità finanziaria "hanno gettato pesanti... Leggeri miglioramenti nell'inflazione "core" e, più recentemente, nel prezzo del, lasciano ... Petrolio, ombre sul futuro dell'Opec+: Russia alleato sempre più scomodo I tagli produttivi finiscono ad agosto, l’accordo che tiene in vita la coalizione a dicembre. Nel frattempo l’unità della coalizione è messa alla prova: gli Usa si riavvicinano all’Arabia Saudita, men ...La Norvegia è in buona posizione nella transizione enrgetica pulita, anche se al momento è molto impegnata a incrementare le sue forniture di idrocarburi, per andare incontro alla maggiore domanda dei ...