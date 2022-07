Nick Luciani confessa la sua delusione dopo l’Isola dei famosi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 1 luglio 2022)dei2022 è appena terminata eè tra i più delusi di questa edizione, lo racconta a Fanpage. Sceglie come paragone il vincitore ma la voce dei Cugini di campagna non ha solo da ridire su Nicolas Vaporidis, anche su Edoardo Tavassi. E’ad avere perso più peso di tutti, sembra gli piacesse la sua pancia e infatti commenta che adesso gli tocca recuperare i chili persi ma non sono i 20 chili in meno il suo problema. Forse, credeva di poter vincere, anzi si sente un po’ vincitore perché secondo lui a differenza di Vaporidis ha davvero fatto di tutti, era lui il vero naufrago pronto a tutto. Di certo si è dato da fare ma nel reality show di Ilary Blasi c’è dentro di tutto, ci sono anche le strategie e le amicizie, c’è un pubblico che vuole anche vedere come un reality può ...