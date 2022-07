Nessuno interviene quando la bambina viene risucchiata dalle correnti – la aiutano dei ragazzi

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sappiamo tutti quanti chesi parla di bambini gli incidenti possono avvenire molto velocemente. Purtroppo ci sono ancora troppi casi di annegamento di bambini dovuti a pochi secondi di distrazione. Infatti, ciò che è successo in Missouri sarebbe potuto finire in tragedia se non fosse stato per deicoraggiosi. Le acque dell'Hubble Creek, all'interno del Jackson City Park, sono molto popolari tra i giovani perché ci si può nuotare. In più sono circondate dal verde del parco e si può anche andare in skateboard. Nel maggio 2020, l'adolescente Aiden Kyle e i suoi tre amici sono andati al parco per rinfrescarsi.in acqua Ma a causa di una grande piovuta avvenuta da poco, le acque del fiume erano cresciute creando delle fortisotto.