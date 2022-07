Luca Calvani: il suo coming out su Instagram (Di venerdì 1 luglio 2022) Si chiude il Pride Month con il coming out di Luca Calvani con un post su Instagram in compagnia del suo fidanzato. Chi è Luca Calvani e il suo coming out su Instagram Luca Calvani, nato a Prato il 7 agosto 1974, è un attore e conduttore televisivo italiano. Dopo aver conseguito il diploma di perito tessile all’istituto Buzzi di Prato, si trasferisce a New York e, dopo aver. avviato una carriera lavorativa in un’azienda tessile, inizia a studiare recitazione. Tornato in Italia, frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica, un istituto universitario di alta formazione artistica, musicale e coreutica per la formazione di attori e registi di teatro. Viene così ingaggiato per i suoi primi lavori, essenzialmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Si chiude il Pride Month con ilout dicon un post suin compagnia del suo fidanzato. Chi èe il suoout su, nato a Prato il 7 agosto 1974, è un attore e conduttore televisivo italiano. Dopo aver conseguito il diploma di perito tessile all’istituto Buzzi di Prato, si trasferisce a New York e, dopo aver. avviato una carriera lavorativa in un’azienda tessile, inizia a studiare recitazione. Tornato in Italia, frequenta l’Accademia nazionale d’arte drammatica, un istituto universitario di alta formazione artistica, musicale e coreutica per la formazione di attori e registi di teatro. Viene così ingaggiato per i suoi primi lavori, essenzialmente ...

Pubblicità

Antho_G : Io convintissimo che Luca Calvani avesse fatto un qualche Grande Fratello. Vabbè. - CRAZYBABYLOVE27 : Avete notato, all'improvviso, quanti 'vip' fanno coming out e/o si sposano? Matano, la Turci con l'ex di Berlu e or… - IOdonna : «Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi» ha scritto l’attore accanto allo scatto con il fidanzato Alessandro Franc… - qn_lanazione : Il romantico coming out di Luca Calvani: “Il tempo si ferma e vedo solo la luce. Noi” - daz_elfo : Luca Calvani ha fatto coming out sul suo Instagram. Dio mio, che cosa sei ?? e quella parlata toscana… maremma buha… -