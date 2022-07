LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giordana Sorrentino trionfa nella boxe, Federico Musolesi nell’arco! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.17 TENNIS – Brancaccio e Maristany tengono il servizio: 4-4 nel secondo set. 18.13: boxe – nella finale della categoria 60 kg femminile di fronte la marocchina Rhaddi e l’algerina Khelif 18.09 JUDO – nella categoria -100 kg maschili bronzi per il francese Agbegnenou che supera il croato Kumric e per il serbo Kukolj che batte il turco Sismanlar 18.04 boxe – La turca Akbas vince la finale della categoria -54 kg battendo 3-0 la montenegrina Gojkovic 17.59 TENNIS – Nuovo break di Brancaccio che è avanti 3-2 nel secondo set 17.56: TENNIS – Controbreak della spagnola, 2-2 nel secondo set 17.52: TENNIS – ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA VENERDI’ 1° LUGLIO, ORARI E ITALIANI IN GARA 18.17 TENNIS – Brancaccio e Maristany tengono il servizio: 4-4 nel secondo set. 18.13:finale della categoria 60 kg femminile di fronte la marocchina Rhaddi e l’algerina Khelif 18.09 JUDO –categoria -100 kg maschili bronzi per il francese Agbegnenou che supera il croato Kumric e per il serbo Kukolj che batte il turco Sismanlar 18.04– La turca Akbas vince la finale della categoria -54 kg battendo 3-0 la montenegrina Gojkovic 17.59 TENNIS – Nuovo break di Brancaccio che è avanti 3-2 nel secondo set 17.56: TENNIS – Controbreak della spagnola, 2-2 nel secondo set 17.52: TENNIS – ...

Pubblicità

AkibaGamers : I giochi in uscita a luglio 2022: Xenoblade Chronicles 3, LIVE A LIVE, DIGIMON SURVIVE, KLONOA: Phantasy Reverie Se… - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE delle finali del nuoto ai Giochi del Mediterraneo! - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Boari e Musolesi puntano all’oro nell’arco! Tre ori azzurri finora da… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Giulia Imperio doppio oro nel sollevamento pesi! Trionfo di Giovanna… - PlayApexIT : RT @maze_esports_it: ??“HERO CHALLENGE”?? Questa sera il nostro PARALIZE in squadra con BERRI e MOONRYDE, affronteranno una sfida EPICA! Vi… -