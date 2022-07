La tempesta solare più devastante mai esistita | Giorni di incendi ed esplosioni (Di venerdì 1 luglio 2022) I ricercatori sono riusciti a risalire alle prove della più grande tempesta solare mai esistita Fino ad oggi in tutto il mondo si ricorda l’Evento di Carrington come la più grande tempesta geomagnetica o solare che gli astronomi abbiano mai osservato. L’evento venne registrato il 1º settembre 1859 e deve il suo nome a Richard Carrington, l’astronomo inglese che fu il precursore dei maggiori studi sulle macchie solari. Ma, oggi, questo primato potrebbe essere sostituito da un altro evento di dimensioni ancora maggiori. Prima di Carrington, infatti, sarebbe esistita un’altra tempesta solare ancora più distruttiva. Una novità assoluta negli studi di astronomia e rivelata da Big Think, che hanno rinvenuto una serie di prove a sostegno ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 luglio 2022) I ricercatori sono riusciti a risalire alle prove della più grandemaiFino ad oggi in tutto il mondo si ricorda l’Evento di Carrington come la più grandegeomagnetica oche gli astronomi abbiano mai osservato. L’evento venne registrato il 1º settembre 1859 e deve il suo nome a Richard Carrington, l’astronomo inglese che fu il precursore dei maggiori studi sulle macchie solari. Ma, oggi, questo primato potrebbe essere sostituito da un altro evento di dimensioni ancora maggiori. Prima di Carrington, infatti, sarebbeun’altraancora più distruttiva. Una novità assoluta negli studi di astronomia e rivelata da Big Think, che hanno rinvenuto una serie di prove a sostegno ...

Mauf55 : RT @Rb_Bat: Probabilmente a causa di una tempesta solare i sistemi satellitari in varie parti del mondo hanno fornito segnali spostati di… - ValeDgspr : RT @Rb_Bat: Probabilmente a causa di una tempesta solare i sistemi satellitari in varie parti del mondo hanno fornito segnali spostati di… - Rb_Bat : Probabilmente a causa di una tempesta solare i sistemi satellitari in varie parti del mondo hanno fornito segnali… - _Beep_On : #siccita #cavallette e una bella tempesta solare non la mettiamo? #COVID - joss63624195 : @cinico_realista La più grande tempesta solare… fino ad ora???? -