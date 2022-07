(Di venerdì 1 luglio 2022) Ilarriva dal Regno Unito. Undelper niente flessibile ha deciso di multare un'benché la stessa si trovasse in sosta vietata perché in. A tentare di far ...

Pubblicità

Tiscali Notizie

Le parole della donna non sono tuttavia servite a nulla, l'è deciso a staccare una multa e si premura di fare delle foto da usare come prove. Alla fine a desistere è l'operatore dell'NHS ...Decise dalavvocato Giuseppe Fortunato, difensore civico regionale. Poiché certamente egli ... scontato il necessario rapporto fiduciario tra Centro e periferie e il caratteredelle ... Il solerte ausiliario del traffico sanziona l’ambulanza in servizio: il video della polemica Il video arriva dal Regno Unito. Un ausiliario del traffico per niente flessibile ha deciso di multare un’ambulanza benché la stessa si trovasse ...Il video che arriva dal Regno Uninto di un ausiliario del traffico vuole multare un'ambulanza impegnata in una emergenza.