I dati personali dei giudici contro l'aborto sono stati diffusi su Tik Tok per protesta (Di venerdì 1 luglio 2022) I dati personali di cinque giudici della Corte Suprema degli stati Uniti contrari al diritto federale all'aborto sono stati diffusi su Tik Tok come segno di protesta. È quanto riportato da Vice. I dati personali dei cinque giudici finiti su Tik Tok per protesta Un video mostra il volto del giudice della Corte Suprema Samuel Alito, insieme alle presunte informazioni sulla sua carta di credito. La diapositiva successiva è un ritratto del giudice Amy Coney Barrett, con un altro numero di carta di credito, la data di scadenza e il codice di sicurezza. No, non è uno scherzo. È ciò che sta accadendo su Tik Tok per protestare contro la ...

