Hong Kong | Cina a Johnson | ha ancora mentalità coloniale

(Di venerdì 1 luglio 2022) Laaccusa la Gran Bretagna di mantenere una "" sue respinge le critiche del premier Boris, affermando che "non esiste alcun cosiddetto impegno" di Pechino ...

La Cina accusa la Gran Bretagna di mantenere una "mentalità coloniale" su Hong Kong e respinge le critiche del premier Boris Johnson, affermando che "non esiste alcun cosiddetto impegno" di Pechino sull'ex colonia dopo la sua restituzione del primo luglio 1997.