Generale accusato rivelazione di segreti, condanna annullata (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La VI sezione della Corte di Cassazione ha, su ricorso presentato dagli avvocati Franco Coppi e Domenico Ciruzzi, annullato la sentenza di condanna (senza rinvio in relazione ad una ipotesi e con rinvio alla Corte di Appello per un’altra ipotesi) per rivelazione di segreto di ufficio emessa nei confronti del Generale di corpo d’armata della Guardia di finanza Giuseppe Mango. Anche il sostituto procuratore Generale della Cassazione, aderendo ai ricorsi proposti dalla difesa, aveva chiesto l’annullamento della sentenza. Il gen. Mango è stato dunque definitivamente assolto, perché il fatto non sussiste, per una dalle accuse che gli venivano mosse (rivelazione colposa di segreto di ufficio) mentre in relazione ad un altro episodio (sempre di rivelazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La VI sezione della Corte di Cassazione ha, su ricorso presentato dagli avvocati Franco Coppi e Domenico Ciruzzi, annullato la sentenza di(senza rinvio in relazione ad una ipotesi e con rinvio alla Corte di Appello per un’altra ipotesi) perdi segreto di ufficio emessa nei confronti deldi corpo d’armata della Guardia di finanza Giuseppe Mango. Anche il sostituto procuratoredella Cassazione, aderendo ai ricorsi proposti dalla difesa, aveva chiesto l’annullamento della sentenza. Il gen. Mango è stato dunque definitivamente assolto, perché il fatto non sussiste, per una dalle accuse che gli venivano mosse (colposa di segreto di ufficio) mentre in relazione ad un altro episodio (sempre di...

