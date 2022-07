Gas | in giugno l’Ue ha importato più dagli Usa che dalla Russia Ma l’indipendenza è lontana e a luglio Gazprom può chiudere i rubinetti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, stando alle stime del Centre for Research on Energy and Clean Air, la Ue ha acquistato da Mosca gas, petrolio e carbone per un valore di quasi 64 miliardi di euro, finanziando così la guerra di Putin. Ma i recenti forti tagli delle forniture – decisi dal Cremlino, non da Bruxelles – hanno fatto sì chesia stato il “primo mese nella storia in cui l’Unione europea hapiù gas liquidoStati Uniti che tramite gasdotto”, ha fatto sapere via Twitter Fatih Birol, direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia.stessa ha fatto sapere di aver ridotto nei primi sei mesi l’export del 31%. Una buona notizia? Dipende dai punti di vista: importare gnl è più costoso che approvvigionarsi via gasdotto e ...