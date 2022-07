Finale Supercoppa Italiana | ecco dove e quando si giocherà Milan-Inter

Pubblicità

__mat_01 : RT @RenatoMaisani: ???? Milan-Inter, finale di Supercoppa Italiana si disputerà a Riyadh (in Arabia Saudita) mercoledì 18 gennaio 2023 ???? - HyperionVenom : Ovviamente la finale di #supercoppa si guarda tramite servizi IPTV, preferisco dar soldi a qualche napoletano padre… - MentalitNeroaz1 : @CalcioFinanza - La finale di Supercoppa Italiana contro il Milan verrà giocata a Riyadh mercoledì 18 gennaio 2023.… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Finale #EASportsSuperCup, ecco dove e quando si giocherà #MilanInter - #SupercoppaItaliana @acmilan #ACMilan #Milan #Semp… - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #SupercoppaItaliana, c'è il comunicato ?? Ecco la data e il luogo #LeBombeDiVlad #LBDV #News -

Inglesi che i bianconeri ritrovano nelladi Coppa Campioni, in quel 'maldetto' 29 maggio allo stadio Heysel a Bruxelles. Sull'onda del successo nellaEuropea tutti danno i ...Arrivammo indi Coppa Italia (persa ai rigori) e disputammo ladi(persa per un calcio di rigore). LA PASSIONE - Neppure ventidue anni fa il femminile era dilettantismo puro. ...Dopo qualche anno in cui come sede era stata scelta l'Italia, la Supercoppa Italiana torna a disputarsi lontana dai confini nazionali. La prossima finale, che vedrà sfidarsi il Milan (vincitore ...Definita la data ed il luogo della finale di Supercoppa italiana, coppa che vedrà protagoniste due squadre come il Milan e l'Inter ...