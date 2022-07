(Di venerdì 1 luglio 2022) La data che segnerà una svolta epocale per ile per tutto lo sport italiano è dietro l’angolo e grazie all’impegno profuso dalla Federazione con il sostegno di club, AIC e AIAC a partire da domani si concretizzerà ilggio aldel massimo campionato. Il 1° luglio 2022 sarà ricordato comee Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie FIGC, da oggi il calcio femminile passa al professionismo: La data che segnerà una svolta epoc… - CalcioFinanza : #FIGC, da oggi il calcio femminile passa al professionismo - AndreazaccaAZ38 : @Annamaria1897 Ma non cambierà mai finché i pesi dei voti in FIGC sono sbilanciati a favore delle serie minori e f… - mangpama : RT @MISE_GOV: ??@acmilan campione d’Italia di calcio 2021-2022. Al 19° scudetto dei #rossoneri è dedicato il #francobollo emesso oggi. #Mi… - MISE_GOV : ??@acmilan campione d’Italia di calcio 2021-2022. Al 19° scudetto dei #rossoneri è dedicato il #francobollo emesso… -

l'assemblea dei club di Serie A Femminile ha definito l'accordo collettivo - che avrà durata ... La, quindi, diventa ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio, ...Si è tenutal'assemblea dei club di Serie A femminile, che ha definito l'accordo collettivo (... Ladiventa così ufficialmente la prima Federazione italiana ad attuare questo passaggio, che ...La data che segnerà una svolta epocale per il calcio femminile e per tutto lo sport italiano è dietro l’angolo e grazie all’impegno profuso dalla Federazione con il sostegno di club, AIC e AIAC a part ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...