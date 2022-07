Ferie non fruite docente prima della pensione: in questo caso è possibile la monetizzazione (Di venerdì 1 luglio 2022) Il personale docente e ATA a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni di Ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. In alcuni casi, se il personale non ne usufruisce può monetizzarle. E' questo il caso del docente prossimo alla pensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022) Il personalee ATA a tempo indeterminato ha diritto a 30 giorni dise ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3; 32 giorni se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3. In alcuni casi, se il personale non ne usufruisce può monetizzarle. E'ildelprossimo alla. L'articolo .

