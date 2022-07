Dayane Mello frequenterebbe un rapper, ma viene beccata mentre bacia una ragazza (Di venerdì 1 luglio 2022) Dayane Mello al centro dell’attenzione mediatica Sono ormai mesi che si parla della vita sentimentale di Dayane Mello. Da tempo infatti la modella brasiliana sta facendo discutere il web e i siti di gossip e numerose sono state le frequentazioni che le sono state attribuite. Inizialmente infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 1 luglio 2022)al centro dell’attenzione mediatica Sono ormai mesi che si parla della vita sentimentale di. Da tempo infatti la modella brasiliana sta facendo discutere il web e i siti di gossip e numerose sono state le frequentazioni che le sono state attribuite. Inizialmente infatti l’ex Vippona del Grande Fratello Vip 5 è L'articolo proda Novella 2000.

Pubblicità

TornEmily : RT @Whoopsee_it: Giornata milanese per Dayane Mello e Soleil Sorge che infiammano le strade del capoluogo lombardo #whoopsee #dayanemello… - Pakito10190143 : Che in questo tweet si metta (nuovamente e in maniera velata) in discussione la sessualità di una persona è la norm… - princesadosert1 : RT @Whoopsee_it: Giornata milanese per Dayane Mello e Soleil Sorge che infiammano le strade del capoluogo lombardo #whoopsee #dayanemello… - gaia_del_rio : Altro personaggio tossico è Dayane Mello che strumentalizza tutto ciò che la circonda perché è una malattia di fama… - Luciana21930140 : RT @Whoopsee_it: Giornata milanese per Dayane Mello e Soleil Sorge che infiammano le strade del capoluogo lombardo #whoopsee #dayanemello… -