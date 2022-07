Costa di Mezzate | in fiamme un campo di 3mila metri quadrati

(Di venerdì 1 luglio 2022)di. Un incendio di sterpaglie ha tenuto impegnati cinque mezzi dei vigili del fuoco di Bergamo e di Romano di Lombardia, nel tardo pomeriggio di venerdì 1 luglio. L’allarme è scattato intorno alle 18.15: in via Landri, adi, unci circaè andato a fuoco. L’erba era stata tagliata e il fieno si stava seccando a terra in attesa di essere poi trasformato in balle. Per ragioni ancora in fase di accertamento, si è creato un focolaio e, considerato il periodo di siccità che ha reso ilparticolarmente secco, lesi sono presto estese. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio ed hanno lavorato fino a tarda sera per bonificare tutta l’area, controllando che ...

Alle 18.15 di oggi, venerdì 1 luglio, i Vigili del Fuoco di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti a Costa di Mezzate, in via Landri, dove hanno preso fuoco delle sterpaglie. Sterpaglie in fiamme a Costa di Mezzate, in azione 5 mezzi dei vigili del fuoco - Foto Incendio In via Landri l'intervento poco dopo le 18 di venerdì: il rogo secondo le prime stime ha interessato una superficie di cira 3 mila metri quadrati.