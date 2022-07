Con i suoi conti in rosso | la regina Elisabetta una soluzione ce l’ha | economizzare su tutto | come ai tempi della Seconda guerra mondiale

Leggi su iodonna

(Di venerdì 1 luglio 2022) Può contare su una fortuna personale di 340 milioni di sterline, ma laè comunque in ristrettezze e preoccupata per le finanze a corte. Con un incremento nelle spese del 17 per cento e un reddito che rimane, purtroppo, ancora troppo basso, la sovrana teme le reazioni deisudditi, colpiti dalla grave crisi economica, e ci tiene a fare da esempio: d’ora in poi non si spreca più nulla a corte. Lain verde chiude (a ...