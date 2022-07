Ciclismo, perquisizioni a Damiano Caruso e Sonny Colbrelli: sequestrato diverso materiale (Di venerdì 1 luglio 2022) Le forze di polizia italiane e di altri sei Paesi stanno conducendo un’operazione contro il doping e, nel loro mirino, sono finiti anche due ciclisti italiani: si tratta di Damiano Caruso e Sonny Colbrelli della Bahrain Victorious. I carabinieri del Nas hanno eseguito perquisizioni a Brescia e a Ragusa, sequestrando diverso materiale. La loro squadra è al centro dell’indagine europea coordinata da Europol e Eurojust partita su impulso della Procura di Marsiglia per “acquisto, trasporto, detenzione e importazione di sostanze proibite per l’utilizzo sportivo senza prescrizione medica”. Negli ultimi giorni le perquisizioni sono state effettuate anche Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Polonia e Slovenia. C’è stato anche un raid compiuto dalla polizia ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Le forze di polizia italiane e di altri sei Paesi stanno conducendo un’operazione contro il doping e, nel loro mirino, sono finiti anche due ciclisti italiani: si tratta didella Bahrain Victorious. I carabinieri del Nas hanno eseguitoa Brescia e a Ragusa, sequestrando. La loro squadra è al centro dell’indagine europea coordinata da Europol e Eurojust partita su impulso della Procura di Marsiglia per “acquisto, trasporto, detenzione e importazione di sostanze proibite per l’utilizzo sportivo senza prescrizione medica”. Negli ultimi giorni lesono state effettuate anche Francia, Belgio, Spagna, Croazia, Polonia e Slovenia. C’è stato anche un raid compiuto dalla polizia ...

