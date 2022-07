Calcio, Mondiali 2022: arriva il fuorigioco semiautomatico. Aiutato dal chip nel pallone (Di venerdì 1 luglio 2022) In vista dei Mondiali 2022, la FIFA dà il via a una rivoluzione tecnologica e regolamentare: il fuorigioco semiautomatico. L’offside verrà quindi rilevato con l’ausilio di telecamere e un chip, che verrà installato in ogni pallone (dal nome Al Rihla) del torneo iridato. Il tutto, come ha spiegato Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale FIFA, sarà finalizzato ad aiutare ulteriormente la squadra arbitrale a prendere decisioni ancor più rapide e precise. “Gli arbitri e gli assistenti arbitrali saranno ancora responsabili della decisione sul campo di gioco – ha fatto intendere Collina, nel suo intervento in un webinar FIFA -. La tecnologia offrirà solamente un ulteriore valido supporto per prendere decisioni più accurate e rapide, in particolare quando l’azione in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) In vista dei, la FIFA dà il via a una rivoluzione tecnologica e regolamentare: il. L’offside verrà quindi rilevato con l’ausilio di telecamere e un, che verrà installato in ogni(dal nome Al Rihla) del torneo iridato. Il tutto, come ha spiegato Pierluigi Collina, presidente del comitato arbitrale FIFA, sarà finalizzato ad aiutare ulteriormente la squadra arbitrale a prendere decisioni ancor più rapide e precise. “Gli arbitri e gli assistenti arbitrali saranno ancora responsabili della decisione sul campo di gioco – ha fatto intendere Collina, nel suo intervento in un webinar FIFA -. La tecnologia offrirà solamente un ulteriore valido supporto per prendere decisioni più accurate e rapide, in particolare quando l’azione in ...

Pubblicità

gippu1 : A #Budapest2022 il Settebello batte 11-10 la Grecia e va in finale: domenica Sandro Campagna può diventare il primo… - davide_capano : RT @gippu1: A #Budapest2022 il Settebello batte 11-10 la Grecia e va in finale: domenica Sandro Campagna può diventare il primo ct della st… - ondivaga7 : RT @statussquatter: Votate la Meloni e fate crepare la gente in mare, per cosa? La falsa speranza di che? Di qualificarsi ai prossimi mondi… - statussquatter : Votate la Meloni e fate crepare la gente in mare, per cosa? La falsa speranza di che? Di qualificarsi ai prossimi m… - Pura_Vida69 : @Agenzia_Ansa L'Ucraina è bellissima. L'Ucraina è importante. Tutto ciò che è ucraino è buono. L'Ucraina vincerà i… -