Addio a Ciro Mertens | “Almeno un messaggio | Aurelio De Laurentiis poteva farlo?”

Dries Mertens lascia Napoli, il contratto è scaduto il 30 giugno. De Laurentiis non ha riservato nemmeno un messaggio al belga. 1 luglio 2022 Dries Mertens non è più un giocatore del Napoli. L'accordo per il rinnovo non c'è e può firmare con qualsiasi altro club. Quanto scritto è un'ovvietà, ma talvolta anche le cose scontate fanno male. Perché Mertens ed il Napoli sono stati una cosa sola per 9 anni, conditi da 148 gol e magie incredibili, gesti d'amore e scambi d'affetto. Insomma qualcosa che va oltre il calcio. Maurizio de Giovanni e i senatori Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo con una nota hanno commentato l'Addio di Mertens. "Non può finire così. È stato amore nel campo e fuori dal campo. Non se ne può andare in silenzio. È da scostumati. Altri campioni ..."

