Uomini e Donne, l’ex cavaliere Simone svela tutte le bugie: “ecco cosa succede dietro le quinte” (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole dell’ex cavaliere del trono over Simone Virdis sui retroscena di Uomini e Donne svelano che non è tutto semplice come sembra! Uomini e Donne è uno dei programmi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 30 giugno 2022) Le parole deldel trono overVirdis sui retroscena dino che non è tutto semplice come sembra!è uno dei programmi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ilpost : «Rispettiamo molto le donne», lo ha detto il vice primo ministro afghano prima della più importante riunione dei le… - _Nico_Piro_ : #24giugno ieri sono stato ospite di @common___home alla @UniLUISS mi sono sentito un astronauta in mezzo a tante do… - EnricoLetta : Dopo due mesi di intensa #campagnaelettorale. Dopo tanto ascolto e tante parole. Dopo infinite strette di mano e ta… - nadiafrancy : RT @blanchewitch17: Queste non sono persone no? Non sono donne, bambini, uomini... - rombi_ti : RT @francotaratufo2: @sissiisissi2 @val_ciarambino #CiarambinoChi? Le abbiamo fatte donne...e pure uomini e mo'? Cacchette! L'oblio li atte… -