Ultime Notizie – Covid dal gatto all’uomo: primo caso di contagio, lo studio (Di giovedì 30 giugno 2022) Covid dal gatto all’uomo: in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di un contagio Covid trasmesso dal felino all’uomo. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a uno studio pubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per caso, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. In agosto un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 30 giugno 2022)dal: in gruppo di scienziati thailandesi ha fornito “la prima prova solida” di untrasmesso dal felino. Lo riferisce ‘Nature’, facendo riferimento a unopubblicato nelle scorse settimane su ‘Emerging Infectious Diseases’ da un team della Prince of Songkla University di Hat Yai, nel sud della Thailandia. Gli esperti tengono comunque a precisare che si tratta di casi rari, in base a ricerche secondo cui i gatti infettati da Sars-CoV-2 liberano poco virus e per un tempo ridotto. L’invito è a non abbandonare l’animale eventualmente contagiato, bensì a prendersene cura. La scoperta è avvenuta per, spiega Sarunyou Chusri, ricercatore di malattie infettive e medico, coautore del lavoro. In agosto un ...

Pubblicità

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi… - SkySport : Le ultime notizie #SkyCalciomercato #Calciomercato #Milan #SkySport #Maldini #Massara - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - junews24com : Cambiaso Juve: Salernitana in corsa per il prestito del terzino. Ultime - - corgiallorosso : #Carnevali: “Su #Frattesi c’è ancora distanza con la #Roma” -