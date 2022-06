Uccise anziano in bici | carcere e senza patente per 10 anni

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCassino – Due, due mesi e venti giorni di reclusione erevocata per almeno dieci: è la condanna che il gip del Tribunale di Cassino ha inflitto a Eugenio Del Primo, sessant’, di Rocca d’Evandro, nel Casertano, colpevole di avere investito con la sua auto l’81enne Umberto Pariselli, che viaggiava in sella alla sua, prima di darsi alla fuga. L’episodio di pirateria stradale è successo il 25 agosto 2020, poco prima delle 19, sulla Statale 430 “Valle del Liri”, nella frazione cassinate di San Cesareo. La famiglia della vittima, che si è avvalsa dello studio 3A, è stata risarcita. Poi si è affidata per la parte penale dall’avvocato Vincenzo Cortellessa del foro casertano di Santa Maria Capua Vetere. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

CasertaCE

Fedez risponde così Josef Schütz è il piùex guardiano nazista che abbia finora dovuto rispondere in un'aula di giustizia ed il processo ha dovuto più volte essere interrotto per le sue ...Une i suoi 4 nipoti vengono annientati da un detenuto in fuga nella casa di famiglia. Il ... quando all'improvviso li sorprese un pericoloso killer , evaso da un bus per detenuti, che li... Travolse e uccise anziano in bici. Condannato Il più anziano criminale nazista mai processato in un tribunale tedesco è stato condannato a oltre 80 anni dai crimini nel lager di Sachsenhausen ...La Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello di Parigi ha negato l'estradizione dei dieci italiani rifugiati in Francia condannati per reati legati all'eversione comunista negli anni ‘70 e ’80 ...