Tifosi in ansia per i rinnovi di Maldini e Massara: le reazioni social | VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) Non sono ancora arrivati i comunicati ufficiali dei rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara. I Tifosi del Milan sono in ansia: ecco le reazioni più divertenti sui social. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Non sono ancora arrivati i comunicati ufficiali deidi Paoloe Frederic. Idel Milan sono in: ecco lepiù divertenti sui

Pubblicità

MrAles90 : Cari amici tifosi Romanisti calma, capisco i friedkin capisco Mourinho capisco l ansia capisco tutto ma Calma il… - IamMosta97 : @sa_cantone A cosa serve il tweet sopra allora? Già i tifosi sono in ansia - Milannews24_com : Padovan: «Rinnovi Maldini e Massara? I tifosi sono in ansia, rossoneri in ritardo» - marcullo02 : RT @IlCondorRed: @Milansicilian @HaugeFan Godere di milioni di tifosi lasciati in preda all’ansia così per gioco. Ma per piacere! Preparati… - HaugeFan : RT @IlCondorRed: @Milansicilian @HaugeFan Godere di milioni di tifosi lasciati in preda all’ansia così per gioco. Ma per piacere! Preparati… -