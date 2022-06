Roberto Brambilla, il medico volontario a Leopoli elogiato pubblicamente dal ministro degli Interni ucraino (Di giovedì 30 giugno 2022) Per il suo contributo come medico in Ucraina, in particolare dopo il bombardamento russo dello scorso 8 aprile alla stazione ferroviaria di Kramatorsk, Roberto Brambilla – medico e consigliere comunale del Pd di Vimercate da anni volontario dell’associazione “Soleterre”, che opera dal 2003 in un ospedale pediatrico oncologico di Leopoli – ha ricevuto i ringraziamenti pubblici del ministro degli Interni ucraino, Anton Gerashchenko: “Quando è iniziata la guerra – ha scritto su Twitter il membro dell’esecutivo di Kyiv – il chirurgo italiano Roberto Brambilla è arrivato in Ucraina come volontario. Ha aiutato a salvare un quindicenne con ferite gravi dopo l’attacco di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Per il suo contributo comein Ucraina, in particolare dopo il bombardamento russo dello scorso 8 aprile alla stazione ferroviaria di Kramatorsk,e consigliere comunale del Pd di Vimercate da annidell’associazione “Soleterre”, che opera dal 2003 in un ospedale pediatrico oncologico di– ha ricevuto i ringraziamenti pubblici del, Anton Gerashchenko: “Quando è iniziata la guerra – ha scritto su Twitter il membro dell’esecutivo di Kyiv – il chirurgo italianoè arrivato in Ucraina come. Ha aiutato a salvare un quindicenne con ferite gravi dopo l’attacco di ...

