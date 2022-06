Prometeia e Intesa Sanpaolo concordi | la transizione può spingere il manifatturiero

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

Una recente indagine a cura della Direzione studi e ricerche diSanpaolo, in collaborazione con, conferma quanto le rinnovabili siano cruciali per la diversificazione delle fonti ...Le energie rinnovabili, secondo una ricerca della Direzione Studi e Ricerche diSanpaolo e, sono cruciali per la diversificazione delle fonti energetiche, alla luce della guerra in ... Intesa e Sace, con le Pmi per l’energia pulita Parola della principale banca italiana, Intesa Sanpaolo, e della maggiore società di consulenza strategica nazionale, Prometeia, che nel più recente Rapporto sul Manifatturiero realizzato ...In campo 10 miliardi di euro per favorire l’indipendenza energetica delle imprese, in particolare le medie e piccole ...