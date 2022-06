Partita una nave con 7.000 tonnellate di grano, i russi via dall'Isola dei Serpenti | Mosca: catturati 6mila soldati ucraini (Di giovedì 30 giugno 2022) Aiea: 'Perso di nuovo il contatto con la centrale nucleare di Zaporizhzhia'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il disarmo'. Allarme 007 Usa: 'Mosca potrebbe usare armi nucleari'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Aiea: 'Perso di nuovo il contatto con la centrale nucleare di Zaporizhzhia'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il disarmo'. Allarme 007 Usa: 'potrebbe usare armi nucleari'. ...

Pubblicità

LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - vladiluxuria : Il Comitato Supremo del #Qatar2022 ha deciso che chi sventola una bandiera rainbow rischia anni di carcere. Lo spor… - Agenzia_Ansa : Kiev: 'Lysychansk sotto incessanti bombardamenti'. L’allarme dell’Aiea: 'Perso di nuovo il contatto con la centrale… - davide54502541 : @IlTorinista Per me dopo L 1 a 1 a Torino con il Toro che fece la partita della vita e noi con quella mancata vitto… - SostienePereir5 : RT @frascellachris: Se chi si insulta da curva a curva e da tweet a tweet leggesse questo libro, capirebbe che cosa è stato davvero il calc… -