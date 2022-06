Omicidio a Palermo | 45enne ucciso a colpi di pistola

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –. La vittima è Giuseppe Incontrera, 45 anni. Secondo le prime sommarie informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversidistamani nella zona della Zisa, tra via Imperatrice Costanza e via dei Cipressi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L’sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L'articolo proviene da Italia Sera.

1' DI LETTURA. Le notizie sono ancora frammentarie. Un uomo è stato assassinato a colpi di pistola in via Imperatrice Costanza, nella zona della zisa. Tensione in ospedale L'sarebbe ...Fu l'di Giarre a portare alla nascita del primo collettivo di Fuori! (o F. U. O. R. I., ... a poco più di un mese dal ritrovamento dei corpi dei due ragazzi, adel primo circolo ...A Palermo, intorno alle 8 di questa mattina, è stato ucciso un uomo. Si tratta di Giuseppe Incontrera, 45 anni, con precedenti per droga. L'uomo è stato ...