Omicidio a Palermo | 45enne ucciso a colpi di pistola

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) –. La vittima è Giuseppe Incontrera, 45 anni. Secondo le prime sommarie informazioni, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversidistamani nella zona della Zisa, tra via Imperatrice Costanza e via dei Cipressi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L’sarebbe avvenuto al culmine di una lite. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

