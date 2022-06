“Niente matrimonio”: la clamorosa confessione dell’ex GF Vip | Ma potrebbe esserci anche l’anno prossimo (Di giovedì 30 giugno 2022) In attesa di conoscere dettagli più concreti sulla settima edizione del Grande Fratello VIP, i tantissimi fan del celebre reality show ripensano ai momenti migliori degli scorsi mesi, con i protagonisti principali del GF Vip 6 rimasti nel cuore. Tra questi c’è sicuramente Manila Nazzaro, tra le concorrenti più in vista dell’ultima edizione del GF Vip. Manila ha condotto una cavalcata entusiasmante, fermandosi a pochi giorni dalla finale. Un’uscita, quella della Nazzaro, che ha avuto solo un risvolto felice, ovvero la consapevolezza che una volta varcata la porta della Casa più spiata d’Italia avrebbe potuto riabbracciare il suo Lorenzo Amoruso. In questi ultimi mesi è circolata moltissimo sul web la voce che voleva la coppia ormai pronta a convolare a nozze. Addirittura in molti pensavano che il matrimonio sarebbe avvenuto già qualche settimana dopo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 giugno 2022) In attesa di conoscere dettagli più concreti sulla settima edizione del Grande Fratello VIP, i tantissimi fan del celebre reality show ripensano ai momenti migliori degli scorsi mesi, con i protagonisti principali del GF Vip 6 rimasti nel cuore. Tra questi c’è sicuramente Manila Nazzaro, tra le concorrenti più in vista dell’ultima edizione del GF Vip. Manila ha condotto una cavalcata entusiasmante, fermandosi a pochi giorni dalla finale. Un’uscita, quella della Nazzaro, che ha avuto solo un risvolto felice, ovvero la consapevolezza che una volta varcata la porta della Casa più spiata d’Italia avrebbe potuto riabbracciare il suo Lorenzo Amoruso. In questi ultimi mesi è circolata moltissimo sul web la voce che voleva la coppia ormai pronta a convolare a nozze. Addirittura in molti pensavano che ilsarebbe avvenuto già qualche settimana dopo ...

