LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell’arco! Bedel in semifinale nel Judo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:09 TENNIS TAVOLO – Bella Vittoria per Niagol Ivanov Stoyanov ai quarti di finale! L’azzurro ha arginato il padrone di casa Boulossa imponendosi per 4-2 in rimonta (12-10, 11-13, 6-11, 11-9, 11-9, 11-5) 13:06 Judo – Sarà Alfonso Urquiza Solana l’avversario di Bedel in semifinale 13:04 TENNIS TAVOLO – CLAMOROSO! Arriva la sconfitta per Mihal Razvan Bobocica che, in vantaggio per tre set a zero, ha subito dal quarto game in poi la rimonta furiosa dell’iberico Martinez che ha chiuso l’incontro 3-4 (11-5, 11-6, 11-5, 8-11, 6-11, 9-11, 8-11). 13:01 Judo – Si ferma il percorso dell’azzuRRA D’Isanto. In semifinale va Cabana 12:58 Judo – Iniziato l’incontro in campo femminile tra l’iberica Cabana e ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:09 TENNIS TAVOLO – Bellaper Niagol Ivanov Stoyanov ai quarti di finale! L’azzurro ha arginato il padrone di casa Boulossa imponendosi per 4-2 in rimonta (12-10, 11-13, 6-11, 11-9, 11-9, 11-5) 13:06– Sarà Alfonso Urquiza Solana l’avversario diin13:04 TENNIS TAVOLO – CLAMOROSO! Arriva la sconfitta per Mihal Razvan Bobocica che, in vantaggio per tre set a zero, ha subito dal quarto game in poi la rimonta furiosa dell’iberico Martinez che ha chiuso l’incontro 3-4 (11-5, 11-6, 11-5, 8-11, 6-11, 9-11, 8-11). 13:01– Si ferma il percorso dell’azzuRRA D’Isanto. Inva Cabana 12:58– Iniziato l’incontro in campo femminile tra l’iberica Cabana e ...

