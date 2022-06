L’invasione russa dell’Ucraina: la strategia della “dezinformatsiya” (Di giovedì 30 giugno 2022) Storicamente, l’esercito russo ha sempre inteso la vittoria come prodotto dello spirito umano e della psicologia; ne consegue dunque che i fattori materiali, quali la tecnologia, non siano decisivi per vincere. In un certo senso, tale concezione riflette l’influenza di Carl von Clausewitz sul pensiero dell’esercito russo: il teoreta prussiano, che servì nell’esercito russo per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 giugno 2022) Storicamente, l’esercito russo ha sempre inteso la vittoria come prodotto dello spirito umano epsicologia; ne consegue dunque che i fattori materiali, quali la tecnologia, non siano decisivi per vincere. In un certo senso, tale concezione riflette l’influenza di Carl von Clausewitz sul pensiero dell’esercito russo: il teoreta prussiano, che servì nell’esercito russo per InsideOver.

Pubblicità

captblicero : Sui canali Telegram italiani che negli ultimi anni si sono distinti per la disinformazione sul Covid e sull'invasio… - christianrocca : Oggi sulla Stampa c’è un putrido articolo che definisce l’invasione russa «una guerricciola locale per una ammuffit… - disinformatico : Per quelli che ancora pensano che l'invasione russa serva per 'denazificare' l'Ucraina. - gnaafamos : RT @MessinaMarco: P.S. Dire che l’ucraina è un paese di cui non sventolerei mai la bandiera e che Zalensky è un oligarca e non un eroe non… - RosellaDegori : RT @MessinaMarco: P.S. Dire che l’ucraina è un paese di cui non sventolerei mai la bandiera e che Zalensky è un oligarca e non un eroe non… -