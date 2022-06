La cellulite è la nemica numero uno delle donne Alla base potrebbe esserci un problema tiroideo La parola all’endocrinologo | il Professor Antonio Stamegna che svela come curarla

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 giugno 2022) Per riuscire a ridurre la, spesso il centro estetico non basta. Bisogna andare più a fondo, magari consultando un endocrinologo. La tipica buccia d’arancia può essere originata da un ipotiroidismo ignorato o non curato. Cosa fare quindi?: i vari tipi esconfiggerla guarda le foto Leggi anche › Vene varicose: cure e prevenzione Una patologia «Laè una patologia a carico dell’ipoderma, un tessuto di ...