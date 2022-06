Isola dei Famosi, Mercedesz Henger su Edoardo Tavassi: “Non me ne frega niente” (Di giovedì 30 giugno 2022) Nella prima intervista rilasciata dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi ha dichiarato senza mezzi termini che non rivedrebbe Mercedesz Henger perché la considera falsa, una grande giocatrice che ha fatto tutto il necessario per rimanere in Honduras fino alla fine. Ovviamente su Instagram i fan della Henger le hanno chiesto a più riprese cosa pensasse delle parole dell’uomo nei confronti del quale fin dall’inizio ha manifestato grande interesse. Senza fare i nomi, Mercedesz ha spiegato che tanti vogliono che commenti parole e dichiarazioni fatte da “qualcuno” su di lei, ma la verità, ha spiegato, è che “non gliene frega niente”. Insomma, ora che è felicemente tornata alla vita quotidiana dopo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 giugno 2022) Nella prima intervista rilasciata dopo l’esperienza all’dei2022,ha dichiarato senza mezzi termini che non rivedrebbeperché la considera falsa, una grande giocatrice che ha fatto tutto il necessario per rimanere in Honduras fino alla fine. Ovviamente su Instagram i fan dellale hanno chiesto a più riprese cosa pensasse delle parole dell’uomo nei confronti del quale fin dall’inizio ha manifestato grande interesse. Senza fare i nomi,ha spiegato che tanti vogliono che commenti parole e dichiarazioni fatte da “qualcuno” su di lei, ma la verità, ha spiegato, è che “non gliene”. Insomma, ora che è felicemente tornata alla vita quotidiana dopo ...

Pubblicità

trash_italiano : Confermati Felicissima Sera, Michelle Impossible, Isola dei Famosi, Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso. Back to… - GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - Agenzia_Ansa : Per la prima volta nella storia dell'enologia etnea, i vini dell'Etna scendono ad una profondità di circa 50 metri… - jacopogiliberto : aggiornamento ucraina. l'isola dei serpenti ieri e oggi. quattro mesi fa, quando la presero per la prima volta,… - putino : Dopo l'annuncio del ritiro ????, il comandante in capo delle forze armate ???? Valery Zaluzhny ha mostrato un video di… -